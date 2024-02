Claudio Baglioni | “Il cuore è il nostro unico e vero strumento”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sullo sfondo dei sessant’anni anni di una carriera straordinaria,ha portato in scena “aTUTTO”, un’opera show spettacolare e affascinante che ha incantato il pubblico del PalaSele fin dalle prime note. Il concerto è iniziato con un boato fragoroso quandoè salito sul palco, accompagnato dalle coinvolgenti melodie di “E tu come stai“. “È bello ritornare nei posti in cui siamo stati perchè ogni volta è diverso. Il primoche troviamo, quello che forse è più importante delle batterie, delle chitarre, degli archi e dei fiati, è proprio il, quello che possediamo tutti noi che si chiama. E adesso facciamolo battere ‘atutto'”, ...

Claudio Baglioni arriva in tv con il suo ultimo show “ aTuttoCuore “, lo spettacolare concerto tramesso in prima serata su Rai1 . Un appuntamento ... (superguidatv)

W l’Inghilterra, Claudio Baglioni: testo e significato, ascolta la canzone Il testo completo della canzone W l’Inghilterra, cantata da Claudio Baglioni. Ascolta il brano e scopri il suo significato, la storia dietro le parole che ti aiuterà a comprendere appieno la sua ...

Non solo le sue canzoni. Ma un racconto di parole, luci e immagini per puntare dritto al cuore: Claudio Baglioni in aTUTTOCUORE Il primo dei mille giorni del “giro d’onore”. Così viene definito questo spettacolo-concerto di Claudio Baglioni. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda aTUTTOCUORE. Un’opera show con la regia t ...

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: come sta Garibaldi Mirko rientra in casa per stare qualche giorno con Perla, nominati e sondaggi Grande Fratello atto 36. Stasera nel giorno di San Valentino torna il reality condotto da Alfonso Signorini con la "complicità" di ...