Claudio Baglioni - aTuttoCuore | l' opera show stasera in tv | anticipazioni e scaletta

Tutto pronto al PalaSele per accogliere da domani a giovedì gli ultimi annunciati show nella venue di Claudio Baglioni che emozionerà per l’ultima ... (zon)

Claudio Baglioni a Bologna : il concerto per salutare i fan

Bologna, 1 febbraio 2024 – L’addio alle scene, no. Quello il popolo del divo Claudio non l’aveva proprio messo in conto. Ma lui a prendere in ... (ilrestodelcarlino)