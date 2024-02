Classifiche | giuria stampa e premi della critica Sanremo salverà la democrazia

come risaputo, votava soltanto la Sala Stampa e la votazione carta prevedeva in queste due serate una parità di voto tra Giuria ad una scarsa variabilità ma anche alla formazione di classifiche '

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sono passati giorni dalla finale di2024 e ancora si discute, si polemizza – per non dir... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti