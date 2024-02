Cisterna di Latina | il racconto del benzinaio che ha soccorso la 22enne | “Aiuto | mi insegue!”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)di, ilche hala ventiduenne: “era sconvolta. Mi ha detto che la stavano inseguendo” Continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del duplice omicidio didi, dove il finanziere Christian Sodano ha sparato alla madre e alla sorella della ex fidanzata Renèe Amato e Nicoletta Zomparelli, di 19 e 49 anni. Intervistato da Fanpage.it, ilche haDesyrée, la ventiduenne unica sopravvissuta alla strage, ha raccontato quei momenti concitati: “È arrivata in pigiama, era spaventatissima. Mi ha detto che era inseguita da un uomo armato di pistola che aveva già sparato alla madre e alla sorella, che le hanno fatto da scudo”, ha detto l’uomo. “La ragazza è arrivata dai campi – ha ...