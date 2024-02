Cisterna di Latina | il finanziere | “Ho litigato e ho sparato” La ex si è salvata fuggendo dalla finestra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 - Christian Sodano, 27enne originario di Formia e maresciallo della guardia di finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, che ieri pomeriggio ha ucciso la madre e la sorella della sua ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli e Renè Amato, nella loro abitazione in una palazzina del quartiere San Valentino, adi, aveva dormito in quella casa la notte precedente, particolare emerso dalle indagini. Il 27enne aveva da poco interrotto la relazione con la ragazza scampata al massacro che invece ha visto vittime la madre e la sorella. La giovane scampata alla furia omicida è riuscita a salvarsidel bagno dove si era rifugiata. Sodano, dopo averealle due donne ha seguito Desyrée Amato, di 22 anni, in bagno, e ha sfondato ...