Cisterna di Latina | 27enne uccide 2 donne Non accettava la fine della relazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)di: la madre e la sorellasua ex fidanzata. NonlaNonlacon l’ex fidanzata. Sarebbe questo il movente che ha spinto Cristian Sodano, 27 anni, ad aprire il fuoco contro la famiglia dell’ex fidanzata. Il 13 febbraio 2024, adi, un finanziere di 27 anni, Cristian Sodano, ha ucciso a colpi di pistola la madre e la sorellasua ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli (46 anni) e Reneè Amato (19 anni). L’uomo, non rassegnato alla...