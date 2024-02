Cinque donne si raccontano Al Virginian l’universo rosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)della sessualità femminile raccontato in modo ironico. Al Teatrodi via De’ Redi, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, arriva l’attesissimo spettacolo scritto e diretto da Lisa Moras, attrice e regista della compagnia friulana Spk Teatro, che va in scena domani giovedì 15 febbraio alle 21, per la Stagione Teatrale 23/24 "Non la solita minestra". Appuntamento con "Porn Up Comedy–Storie vere e seghe mentali", questo il titolo dello spettacolo che strizza l’occhio al genere della stand up comedy, è un progetto che nasce dal desiderio di raccontare la sessualità femminile in modo tagliente, con profonda autocritica attraverso una spudorata confessione. In un momento storico in cui la questione femminile è tornata fortemente centrale questo progetto mette insieme una serie di monologhi autoportanti che compongono un dipinto ...