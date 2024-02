Cinquale | inaugurata la pista ciclabile nel nome di Marco Pantani

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)di Montignoso,14 febbraio 2024 - Nel ventesimo anniversario dalla scomparsa di, il Comune di Montignoso, in collaborazione con la locale Proloco “Mons. Igneus”, il G.C. Francesco Buffoni e la Fondazione, ha deciso di intitolare lache si estende lungo il lungomare daa Forte dei Marmi al celebre campione di Cesenatico. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, il delegato allo sport Stefano Del Giudice, il dirigente dell’ufficio sport del Comune di Montignoso Nadia Belle, il comandante dei Vigili Urbani locali Mazzino Martinelli, Fabio Del Giudice, l’artefice del Trofeo Buffoni, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, con i consiglieri regionali ...

