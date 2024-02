(Di mercoledì 14 febbraio 2024)inal Policlinicoper "insufficienza respiratoria". A darne notizia, in diretta su RaiUno, ospite di 'Storie Italiane', è stato Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, che ha spiegato: "era entrato lunedì alper controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in, per insufficienza respiratoria". Il ricovero post Covid A gennaio del 2022 il produttoretografico era statosempre al policlinicodi Roma per complicanze polmonari dovute al Covid.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva a Roma Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha rivelato in diretta questa mattina a Storie Italiane su Rai1 la conduttrice Eleonora Daniele. (ANSA) ...

Cinema, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gemelli Leggi su Sky TG24 l'articolo Cinema, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gemelli ...