(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – L’reciproca daldella durata di 30 giorni trae’ entrata in vigore per i titolari di passaporto ordinario, contribuendo a stimolare i viaggi e iltra i due. Agenzia Xinhua

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Una casa di cura Cina-Singapore a Chongqing , in Cina, ha fornito una serie di soluzioni intelligenti per l’ assistenza ... (romadailynews)

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Una casa di cura Cina-Singapore a Chongqing , in Cina, ha fornito una serie di soluzioni intelligenti per l’ assistenza ... (romadailynews)

Cina-Singapore: esenzione dal visto favorisce turismo tra i due Paesi Pechino, 14 feb - (Xinhua) - L'esenzione reciproca dal visto della durata di 30 giorni tra Cina e Singapore e' entrata in vigore per i titolari di ...

Metropoli sconfinate, paesaggi che incantano: cosa vedere in Cina Non è facile scegliere: la Cina è un immenso collage di paesaggi e luoghi che incantano. Questa è solo una piccola selezione. Ecco cosa vedere in Cina ...

Victoria Mio è la nuova head of Greater China Equities di Janus Henderson La manager ha lavorato in Robeco per 14 anni, dove ha ricoperto il ruolo di chief investment officer per la Cina ...