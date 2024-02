Cina | politica di esenzione dal visto per Svizzera stimolera’ turismo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – “Come Ente nazionale svizzero per il, naturalmente accogliamo con favore ogni rimozione di barriere che renda piu’ facile viaggiare”, ha riferito a Xinhua Daniela Chiani, direttrice di Greater China presso il Switzerland Tourism, in una recente intervista. Il 15 gennaio, laha annunciato che avrebbe applicato unaunilaterale didalper la. Nel frattempo, lafornira’ maggiori agevolazioni per il rilascio dei visti ai cittadini cinesi e alle imprese cinesi che investono in. Agenzia Xinhua