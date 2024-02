Cina | PMI registrano migliori prestazioni a gennaio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Le piccole e medie imprese (PMI) cinesi hanno registrato un miglioramento della performance aziendale nel mese di, ha mostrato oggi un indice del settore. L’Indice di sviluppo delle piccole e medie imprese, basato su un sondaggio condotto su 3.000 PMI di otto settori principali, il mese scorso ha raggiunto un valore di 89,2, in aumento rispetto al valore di 89 del mese precedente e superiore rispetto alla lettura di un anno prima, secondo la China Association of Small and Medium Enterprises. L’aumento e’ dovuto all’accelerazione della produzione all’inizio dell’anno e all’aumento della domanda dei consumatori in vista della Festa di primavera, ha dichiarato l’associazione in un rapporto. L’intensificarsi delle politiche a favore della crescita ha rafforzato la fiducia delle imprese nel futuro, si legge ...

