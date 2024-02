Cina | persone indossano costumi tradizionali per Capodanno lunare 1

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Turisti invisitano una fiera locale nella citta’ di Wuyishan, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, ieri 13 febbraio 2024. Moltescelgono di indossare idel Paese per celebrare ilcinese. (Xin) Agenzia Xinhua

Terracina , 5 febbraio 2024 – Quattro persone disperse durante un’escursione, la macchina dei soccorsi che si attiva immediatamente e le porta in ... (ilfaroonline)

LATINA (ITALPRESS) – Esplosione e crollo in un’abitazione di due piani a Terracina , in provincia di Latina. Salvate dai Vigili del fuoco ... (ildenaro)

Pechino, 13 feb – (Xinhua) – Per dare il benvenuto all’ Anno del drago , o Anno del loong, si e’ tenuta un’ondata di celebrazioni festive in tutto il ... (romadailynews)

Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Una turista posa per delle foto con i membri dello staff vestiti da “caishen”, o “Dio della ... (romadailynews)

Metropoli sconfinate, paesaggi che incantano: cosa vedere in Cina Non è facile scegliere: la Cina è un immenso collage di paesaggi e luoghi che incantano. Questa è solo una piccola selezione. Ecco cosa vedere in Cina ...

Taiwan: “La Cina una minaccia costante, soprattutto per la comunità queer” parla un’attivista LGBTIQ+ Vittoria dolceamara per la sinistra liberale di Lai-Ching Te a Taiwan, che perde la maggioranza in parlamento. Ci racconta tutto Mei dell'associazione Taiwan Tongzhi Hotline Association.