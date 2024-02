Cina | industria cantieristica navale registra aumento utili nel 2023

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – L’anno scorso le imprese cinesi dihannoto unsignificativo deglie dei ricavi combinati, grazie al miglioramento della competitivita’ globale. Glidei principali costruttori navali sono aumentati del 131,7% su base annua, raggiungendo i 25,9 miliardi di yuan (3,64 miliardi di dollari), mentre i ricavi delle loro attivita’ principali si sono attestati a 623,7 miliardi di yuan, con un incremento del 20%, secondo i dati della China Association of the National Shipbuilding Industry. Nel, queste imprese hanno accelerato la trasformazione digitale e intensificato l’apporto all’innovazione tecnologica. Diverse aziende sono entrate nella top 10 mondiale in termini ...

