Cina | Festa primavera | ricavi box office superano 5 mld yuan nel periodo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Alle 11:42 di oggi, quinto giorno delle vacanze per ladi, gli incassi del boxdelfestivo cinese (incluse le prevendite) hanno superato i 5 miliardi di(circa 703,8 milioni di dollari), secondo le statistiche ufficiali. I film nazionali hanno registrato un notevole successo durante il, con i primi tre film in classifica di produzione nazionale, ovvero “YOLO”, “Pegasus 2” e “Boonie Bears: Time Twist”. Ieri, la commedia nazionale “YOLO” ha continuato a essere in cima alla classifica giornaliera del boxcinese, secondo i dati del China Movie Data Information Network. Il film ha generato un incasso giornaliero di 349,96 milioni di. E’ stato seguito dalla commedia ...