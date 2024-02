Cina | celebrazioni tradizionali per Festa di primavera 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Membri del personale col costume del Dio della prosperita’ interagiscono con i turisti a Nantong, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, oggi 14 febbraio 2024. In questa giornata si sono tenute cerimonie per dare il benvenuto a questa divinita’, come tradizione nel quinto giorno del Capodanno cinese. (Xin) Agenzia Xinhua