‘Ciao-Rassegna Lucio Dalla’ | ecco i giovani finalisti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 – Si avvicina sempre di più la data del 4 marzo. Nel giorno in cui si ricorda il compleanno diDalla, torna anche la festa, al Teatro Celebrazioni per l’Edizione 2024 diDalla per le forme innovative di musica e creatività’ di cui il nostro giornale è media partner (gli ultimi biglietti sono ancora disponibili sul sito). Nel corso della serata saliranno sul palco i vincitori dei premi Ballerini Dalla già annunciati: Pinguini Tattici Nucleari con il premio alla Carriera, Daniela Pes e Calcutta (parimerito) per la categoria “artista”, Madame con ‘Il bene nel male per la categoria “canzone”, Dardust per la categoria producer/talent scout’, Brunori SAS ‘La vita com’è’ (Il più bel secolo della mia vita) per la categoria “colonna sonora”, mentre andrà a ‘Dallamericaruso. ...