Ci sono arrivate conferme su Paolo Bonolis | lo scoop di Fabrizio Corona?

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il quinquennio sanremese di Amadeus, con la collaborazione di Fiorello, si è chiuso ed ha registrato un trionfo senza precedenti. L'ultima puntata è stata seguita, infatti, da 14,3 milioni di telespettatori di media ed ha totalizzato il 74,1% di share. Un risultato difficile da ripetere e, in generale, un lustro di grande successo con edizioni che resteranno nella storia del Festival della canzone italiana. Ora, però, si guarda al 2025 e la domanda primaria è: “Chi condurrà Sanremo dopo Amadeus?”. Chi avrà il coraggio, infatti, di prendere una patata bollente come questa e provare ad ottenere, se non gli stessi risultati, comunque un successo accettabile? Per ora, secondo i bookmakers i nomi in lizzaquelli di Alessandro Cattelan, Fabio Fazio, Carlo Conti,. O anche una donna, come Antonella Clerici. ...