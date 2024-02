Chiesa Juve | la valutazione è in calo | o rinnova o va via

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Calciomercato: il valore di Federicoè calato nell’ultimo periodo e i bianconeri lo mettono ad un bivio: rinnovo o addio Il valore di mercato diè diminuito a 25 milioni di euro: a riferirlo è Gazzetta.it, secondo cui l’esplosione nelladi Yildiz, i continui problemi fisici e le ultime prestazioni sottotono hanno contribuito al ridimensionamento dell’attaccante. La situazione dell’esterno è chiara: o rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025, o in estate i bianconeri lo cederanno per monetizzare. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Non c'è Dusan Vlahovic , ma il suo infortunio non preoccupa: un sovraccarico muscolare che necessita solo di qualche giorno in più... (calciomercato)

La Juventus si riscopre Vlahovic-dipendente: segna solo lui e torna a Verona, ma il futuro è tutto da scrivere C`era una volta il duello scudetto tra Juventus e Inter. C`era una volta e forse non c`è più, anche se quella `volta` è distante appena due settimane e tre partite..

Vlahovic parzialmente in gruppo, ma spunta un retroscena su Chiesa. Multa e diffida per Allegri: Juve, le 5 notizie di oggi La Juve sembra essere entrata in un periodo di crisi dal quale non riesce ad uscire e ora gli effetti collaterali cominciano a notarsi anche all'interno dello.

