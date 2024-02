Chiavenna | bimbo di tre mesi investito in carrozzina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – Poteva andare decisamente peggio, data anche l’età di uno dei soggetti coinvolti nell’incidente, undi soli 3. Elicottero del 118, auto infermieristica e ambulanza sono intervenuti oggi, mercoledì 14 febbraio, nel pomeriggio in via Rezia, strada che corre lungo il fiume Mera. L’allarme è scattato per un tamponamento fra due veicoli, uno dei quali, proiettato in avanti, ha finito per colpire due adulti che stavano facendo una passeggiata con un bebè di soli trenella. Le cure Il piccolo, a una prima ricognizione, non presentava traumi evidenti. È stato comunque portato in ospedale, vista la verdissima età, per effettuare tutti gli accertamenti utili a verificare che ilstia effettivamente bene. Peggio, a una prima ...