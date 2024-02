Chiara Ferragni impugna la multa di 1 milione | il Codacons | “Assurde tesi difensive”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 – Un botta e risposta continuo quello tra, in merito alla vicenda Balocco. L’influencer,ta dall’Antitrust per la pubblicità ingannevole di pandori per beneficenza e indagata per truffa aggravata per la promozione degli stessi, hato lada 1e 400 mila euro ritenendo la sanzione “ingiusta”. Ma subito ilha ribattuto, decidendo d'intervenire al Tar del Lazio con il ricorso amministrativo die Balocco annunciato ieri e volto a contestare i provvedimenti dell'Antitrust. L’associazione dei consumatori ha ribadito in una nota la propria posizione: “Contestiamo a tutto campo le...