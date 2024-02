Chiara Ferragni impugna la multa Antitrust | Un milione di euro? Sproporzionata | le vendite del pandoro andarono male

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo Balocco, anche i legali dihanno deciso dire il provvedimento dell’Agcom per il"Pink Chirstmas". Come anticipato dal Messaggero, gli avvocati hanno depositato nelle scorse ore un ricorso presso il Tar del Lazio contro lainflitta dall’per la controversa campagna di beneficenza associata ai pandori. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avevato l’influencer per oltre undi(con due sanzioni, rispettivamente di 675mila e 400mila), mentre l’azienda dolciaria per 420 mila. Nel documento presentato al Tar,contesta le due multe arrivate alle due società Tbs Crew e Fenice Srl. I legali ...