(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Ilinterviene dinanzi al Tar del Lazio contro il ricorso promosso davolto ad ottenere l’annullamento della sanzione elevata dall’Antitrust per il caso del pandoro”. Lo fa sapere l’associazione dei consumatori, che “non solo contesta a tutto campo le assurdedifensive dell’influencer, ma in sede di ricorso chiederà

Milano, 14 febbraio 2024 – Chiara Ferragni impugna la multa da 1 milione di euro inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per ... (ilgiorno)

Non si spengono i riflettori sul “ Pandoro-gate ”. Dopo l’annuncio del ricorso di Balocco contro il provvedimento dell’Agcm, adesso arriva anche la ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 14 febbraio 2024 – Un botta e risposta continuo quello tra Codacons e Chiara Ferragni , in merito alla vicenda Balocco. L’influencer, multata ... (ilgiorno)

Chiara Ferragni e Balocco ricorrono al Tar, Codacons: "Tesi irreali" “Il Codacons interviene dinanzi al Tar del Lazio contro il ricorso promosso da Chiara Ferragni volto ad ottenere l’annullamento della sanzione elevata dall’Antitrust per il caso del pandoro Balocco”.

