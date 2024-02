Chiara Ferragni e Balocco ricorrono al Tar | Codacons | “Tesi irreali”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’associazione: "Chiederemo risarcimento per acquirenti, 1,6 milioni di euro la maggiore spesa degli utenti per il suo pandoro griffato" “Ilinterviene dinanzi al Tar del Lazio contro il ricorso promosso davolto ad ottenere l’annullamento della sanzione elevata dall’Antitrust per il caso del pandoro”. Lo fa sapere l’associazione dei consumatori, che