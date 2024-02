Chi trova l' uranio avrà un tesoro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In tutto il mondo l’energia nucleare è sempre più richiesta, ma il metallo radioattivo necessario a produrla è merce rara. Anzi: va scomparendo. Al punto che si stima un aumento esponenziale del suo valore, già alle stelle, mentre ci si affanna a cercare nuovi giacimenti. E in Italia? C’è, ma rimane sottoterra.. La sfida delle materie prime per la transizione ecologica ha un altro protagonista eccellente oltre al litio e al rame. La crisi energetica ha riacceso i riflettori sul nucleare come soluzione alternativa in grado di soddisfare tutti i requisiti di basso impatto ambientale. Per gran parte dei Paesi al mondo, significa incrementare gli investimenti mentre per l’Italia, vuol dire riaprire un capitolo spinoso. Oltre al tema della costruzione delle centrali c’è il problema del reperimento del metallo essenziale per il nucleare. I giacimenti nel nostro ...