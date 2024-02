Chi sono gli eredi legittimi di una famiglia allargata? La verità

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laè una realtà contemporanea di larga diffusione. Matrimoni, divorzi, nuove nozze poscreare confusione in caso dità. Nella società moderna è possibile trovare numerose famiglie allargate. Figli nati da primi matrimoni, figli di seconde nozze, ex coniuge e nuovo partner, chi ha maggiori diritti quando c’è un’tà di mezzo? Chita in una? (Informazioneoggi.it)Persi intende un nucleo con figli di uno solo dei conviventi perché il genitore divorziato si è successivamente risposato. Nel nucleo posesserci fratellastri e sorellastre che convivono. Questa varietà di componenti con legami di sangue diversi crea complicazioni al ...