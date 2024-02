Chi è Tedua | il giovane cantautore beccato con Emma | voci di un flirt sempre più insistenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In molti si chiedono chi sia, ilcon. Ledi unsonopiù: cos’è successo. Il Festival di Sanremo, come, è molto di più di una semplice competizione musicale. Infatti non c’è kermesse sanremese, senzadi gossip. Dopo la competizione sono numerosi i cantanti che amano divertirsi in discoteca e delle volte possono scoppiaresu presunti. Chi è, il rapper che ha conquistato– Credits: Ansa Foto – Cityrumors.itL’ultima cantante travolta dal mondo del gossip è sicuramenteMarrone. L’artista salentina infatti è stata vista ...