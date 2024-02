Chi è Daniel Nilsson | il Bonus di Avanti un Altro 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è ilstorico diun. Il giovane, con la sua presenza, cerca di distrarre le concorrenti. Nel corso di questa edizione si sta alternando con Andrea De Paoli. Ma chiPatrik Krister? Il giovane nasce a Oxie (cittadina nel comune di Malmo a sud della Svezia) il 26 Gennaio del 1980. Da piccolo ha giocato nelle junior delle più importanti leghe nazionali ed internazionali di hockey sul ghiaccio. Un brutto infortunio lo ha costretto al ritiro e decide di cambiare vita e trasferirsi in Australia dove si appassiona al surf. Qui viene notato da alcune agenzie e inizia a lavorare come modello. Nel 2011 arriva in Italia e nel 2012 fa il provino come “” del programma ...