Chi è Christian Sodano | che ha ucciso madre e sorella della sua ex

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Hasua ex, che si è salvata chiudendosi nel suo bagno. A quel punto la furia omicida disi è placata e ha avuto la lucidità di scappare in casa di un parente. Qui è avvenuto l’arresto del trentenne, marescialloGuardia di finanza. La comunità di Cisterna di Latina è sconvolta per l’ennesima tragedia. Prima di Nicoletta e Renée, la cittadina aveva pianto Elisca Ciotti e Desirée Mariottini.Leggi anche: Strage a Cisterna di Latina: come si è salvata la 22enne sopravvissuta Desyrée Amato, sopravvissuta al massacro. Nella foto in alto, la, lae il suo ex“Non dava confidenza, sembrava nascondesse qualcosa” Trentenne, originario di Minturno, in provincia di Latina, ma in ...