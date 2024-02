Chi è Alice Sebastiani e cosa fa nella vita la figlia più grande di Amadeus e Marisa Di Martino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si chiamala splendida giovane donna seduta in platea durante Sanremo 2024 accanto a Giovanna Civitllo.è la primadi, dall’ex moglieDi, oltre che la sorella maggiore dell’ormai noto Josè

Amadeus, chi è la prima figlia Alice Sebastiani Età, la madre, la passione per la moda e il rapporto speciale con Giovanna Civitillo Nella serata finale del festival di Sanremo 2024, Amadeus, con al suo fianco Fiorello, ha salutato (come sempre) la sua famiglia seduta in prima fila del teatro Ariston. Oltre alla moglie ...

Amadeus: «Giovanna si è dedicata alla mia prima figlia Alice e ha rinunciato alla carriera. Lei e Josè sono tutto per me» Nel giorno degli innamorati Amadeus racconta la sua fine con il Festival di Sanremo. Un amore durato cinque lunghi anni. «Non puoi paragonare Sanremo a nient’altro - racconta ...

