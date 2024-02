Chi difenderà la carne sintetica made in Italy?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Grilli croccanti?? Se li mangino a Bruxelles!”, sbotta un manifesto della Lega escogitato, leggo, “in difesa dei prodotti italiani”. È singolare che poi in primo piano, nell’illustrazione di detti prodotti italiani, campeggi un pomodoro: non solo in quanto il pomodoro è un prodotto che proviene dalle Americhe, come ormai sa perfino l’inane pomodoro stesso, di cui ignoravamo l’esistenza ai tempi in cui l’Italia era grande, dico quelli dell’impero romano, di Dante, di Lorenzo il Magnifico; ma, soprattutto perché, a osservare la foto, chi mi garantisce che quel pomodoro sia un prodotto 100 per cento italiano? Non potrebbe essere stato coltivato su suolo spagnolo? Non potrebbe essere stato raccolto da braccianti centrafricani? Non potrebbe essere stato distribuito da ditte con la sede fiscale in Irlanda o negli Stati Uniti? Meno ancora, ...