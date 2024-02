Chi affronterà Sinner al prossimo turno? Il tabellone con vecchie conoscenze

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Jannikha sconfitto l’olandese Botic van de Zandschulp in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha debuttato in maniera convincente sul cemento olandese, firmando una bella vittoria per 6-3, 6-3 al suo ritorno in campo dopo l’apoteosi agli Australian Open. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il francese Gael Monfils nella giornata di giovedì 15 febbraio (non prima delle ore 19.30): sarà un impegnoso rognoso per il numero 4 al mondo, chiamato a fronteggiare il numero 70 del ranking ATP. Il 22enne dovrà vedersela con l’eterno 37enne, contro cui ha giocato cinque precedenti. Janniksi è imposto in quattro occasioni contro l’eterno transalpino, l’ultima nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto (6-4, 4-6, 6-3), poi vinto proprio dal nostro portacolori. L’unica ...