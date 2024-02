Champions League | l' Italia a caccia del tesoro del quinto posto per il 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Comincia la Lazio ed è già uno scontro diretto trae Germania. I biancocelesti giocano per se stessi e per tutti gli altri, visto che la prima fase della stagione europea ha lasciato in eredità un ranking 2023/che vede la Serie A incredibilmente primeggiare proprio davanti alla Bundesliga e con un minimo margine rispetto a Premiere Liga spagnola. Non è solo un giochino statistico. Ad agosto prenderà vita la prima edizione della nuova superallargata a 36 squadre e due di queste saranno bonus concessi alle nazioni arrivate a maggio con il miglior ranking stagionale. Significa poter mandare nella ricca Europa che conta non solo le prime quattro ma anche la quinta di questo campionato. Per riuscirci serve l'aiuto di tutti, compreso chi pare essere al cospetto di una ...