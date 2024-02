Champions League | il PSG supera la Real Sociedad

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), nessuna sorpresa al Parc des Princes: il PSG vince contro la: a segno Mbappé Nessuna sorpresa al Parc des Princes: il PSG vince il suo ottavo di finale di andata dicontro la. A sbloccare il risultato ci pensa Mbappé, che in 68 partite in Coppa haizzato 44 gol e 26 assist. Dopo di lui arriva il raddoppio di Barcola per il 2-0. Il ritorno si giocherà allo Stadio Anoeta di San Sebastian il prossimo 5 marzo, con la squadra di Luis Enrique forte del doppio vantaggio ottenuto.

La Champions League della Lazio è stata tutto sommato di buon livello rispetto agli alti e bassi mostrati in campionato, non è bastato per vincere ... (infobetting)

EUROPA LEAGUE - Rennes, Stephan: "Rispetto per il Milan, ma non abbiamo paura" Julien Stephan, allenatore del Rennes, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, in programma domani a San Siro e valida per l'andata dei playoff di Europa League. Ques ...

Lazio Bayern Monaco, il risultato in diretta live degli ottavi di Champions League Il match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024 tra Lazio e Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Olimpico) – Dopo la v ...

Il Dall’Ara innamorato del Bologna da Champions: 2-0 alla Fiorentina Tre punti da Champions League per una squadra che da campioni gioca già adesso, travolta la Fiorentina che resta in piedi fino in fondo più per caso che altro, surclassata ad ogni livello da un ...