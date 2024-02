Champions | andata ottavi | vincono il Manchester City e il Real

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le prime due partite della fase a eliminazione diretta dellaLague 2023/24 non hanno portato sorprese: ile ilMadrid hanno vinto in trasferta l'deglidi finale, battendo rispettivamente il Copenhagen per 3-1 e il Red Bull Lipsia per 1-0. Favoriti d'obbligo, i detentori del trofeo hanno impiegato solo 10' per portarsi in vantaggio al Parken Stadium con una rete di De Bruyne, venendo però sorpresi al 34' dalla rete dell'1-1 di Mattison, ma già prima dell'intervallo Bernardo Silva, su assist del centrocampista belga, li ha riportati avanti. Nel finale della ripresa, ancora De Bruyne ha confezionato un assist per la rete di Foden e così il prossimo 6 marzo ala squadra di Guardiola non dovrà faticare troppo per ...