Cesari spegne i ‘piangina’ | «Thuram non impatta mai | quello del Lipsia sì»

In Leipzig-Real Madrid è stato annullato un gol a Sesko con Henrichs in disturbo su Lunin. In molti lo hanno paragonato a Lautaro-Rui Patricio durante Roma-Inter. Cesari spiega. POLEMICHE ZERO ? Ospite negli studi di Mediaset, Graziano Cesari le polemiche nato sul paragone del gol annullato al Lipsia contro il Real Madrid e a Lautaro convalidato all'Inter contro la Roma: «Lautaro non va mai a disturbare Rui Patricio e Mancini. Non interferisce mai sull'azione, si disinteressa del pallone. Mentre in questo caso lui (Henrichs, ndr) è attivo e interferisce sull'azione. Tutto qui. Punto».