Cercola | non consegna pasto all’ex e lui l’aggredisce con cesoia davanti ai bambini

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A, l’uomo avrebbe aggredito la donna perché lei non gli avrebbe portato ila casa, come da consuetudine nonostante la separazione. Nonostante fossero separati, la sua ex continuava a portargli il pranzo e la cena ed è bastata una ‘’ saltata a far scattare l’ennesima furia violenta dell’uomo. E’ avvenuto a, in