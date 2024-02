Censura Rai | l’Ad Roberto Sergio sotto scorta dopo le minacce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si placa il casoin Rai, anzi. Giornogiorno la situazione sembra farsi più pesante. Le parole di Ghali sul palco del Festival di Sanremo (“stop al genocidio”) hanno scatenato l’ira dell’ambasciatore israeliano a Roma. Una frase ripetuta anche a Domenica In, in versione speciale dall’Ariston. Qualcosa che ha messo in difficoltà la conduttrice Mara Venier. Quest’ultima ha infatti appoggiato il pensiero del cantante, per poi tentare di regolare le esternazioni di Dargen D’Amico successive. Lei nega con forza le accuse di, parlando di assenza dei necessari tempi per trattare in maniera ampia dei temi delicati e complessi. La tempesta vera e propria, però, si è scatenatala lettura, da parte della presentatrice, del comunicato stampa redatto in breve tempo dalRai ...