Cecchi Gori in terapia intensiva

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 10.52 Vittorioè ricoverato inal Policlinico Gemelli di Roma per "insufficienza respiratoria". A darne notizia, in diretta su Rai1, ospite di 'Storie italiane' è stato Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic. "Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati a una saturazione bassa. Poi ieri ha auvto una crisi respiratoria ed è stato spostato inper insufficienza respiratoria",ha spiegato Perrone.ha 81 anni.

