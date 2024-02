C' è stato un abuso | intercettazioni | l' affondo di Antonio Tajani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Sullec'è una questione di rispetto della dignità della persona. In Italia c'èundelle: buttati in pasto all'opinione pubblica vicende personali, persone che non c'entravano con le indagini che parlavano con la fidanzata o la moglie. Come se fosse giusto buttare in pasto al pubblico ludibrio tutte le attività private di una persona. Un conto sono i fatti relativi alle indagini, ma ciò che è vita privata non va esposto al pubblico ludibrio" lo ha detto il ministro degli Esteri, in veste di segretario di Forza Italia, a margine della presentazione dei nuovi ingressi nel partito.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev