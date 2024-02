C’è solo un modo per fermare la guerra a Gaza | liberarla da Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Al direttore - Un testo forse poco conosciuto di Sigmund Freud, “L’avvenire di un’illusione” (Einaudi, 2015), costituisce una difesa della scienza fra le più lucide e brillanti messe in campo nel primo trentennio del secolo scorso (siamo nel 1927, l’anno stesso della pubblicazione di un’opera che è ai suoi antipodi, “Essere e Tempo” di Martin Heidegger). Un suo passo recita: “L’intelletto umano è senza forza a paragone della vita pulsionale e possiamo aver ragione in questo. Ma c’è qualcosa di particolare in questa debolezza: la voce dell’intelletto è fioca, ma non ha pace finché non ottiene ascolto. Alla fine, dopo ripetuti e innumerevoli rifiuti, lo trova. Questo è uno dei pochi punti sui quali si può essere ottimisti per l’avvenire dell’umanità, ma non è un punto di poca importanza”. Un inestimabile messaggio di fiducia e di speranza per quanti oggi non si rassegnano di fronte ...