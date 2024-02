C’è ancora chi difende Mourinho e chi critica Pellegrini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’esonero di Josécontinua a scatenare motivi di discussione. La Roma ha deciso (giustamente) di cambiare pagina dopo un rendimento molto deludente in campionato e un rapporto calciatori-allenatore ormai ai minimi storici. L’esperienza dello Special One nella Capitale italiana è stata dai due volti: il successo in Conference League è da rimarcare, così come la finale di Europa League nella stagione successiva. In campionato, invece, il rendimento con lo Special One in panchina non è stato mai veramente all’altezza. La Roma ha deciso di cambiare allenatore e affidare la panchina a Daniele Rossi. Il ribaltone ha già portato i primi frutti: il nuovo allenatore si è presentato con tre vittorie consecutive ed una buona prestazione nella sconfitta contro la corazzata Inter. Il distacco dal quarto posto è comunque di 5 punti e il gruppo si prepara alla sfida di ...