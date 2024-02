Cdp | sospetti e accuse | alla Camera commissione di Vigilanza divide Pd e M5s

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb (Adnkronos) –incrociate.il clima tra Pd e M5s torna a farsi nuvoloso, se non di burrasca. Are il partito di Elly Schlein da quello di Giuseppe Conte questa volta è ladisulla Cassa depositi e prestiti. L'elezione dei componenti,come al Senato, secondo prassi è frutto delle intese tra i vari gruppi parlamentari. Ma qualcosa, questa volta, è andato storto. A Montecitorio, infatti, tra gli otto componenti (quattro effettivi e quattro supplenti) non figura nessuno deputato del Pd. Tra i dem è stato accolto con stupore, stamattina, l'esito del voto in cui il 5 Stelle Gian Mauro Dell'Olio è stato indicato tra gli effettivi con 91 voti, appena tre in più del 'candidato' dem Luciano D'Alfonso, fermo a 88. "Il M5S ha fatto l'accordo con la maggioranza, con la Lega. Basta sommare i voti dei gruppi per capirlo -hanno spiegato fonti parlamentari dem-. All'intesa in tutto il Parlamento per il cessate il fuoco in Medio oriente, cercata e ottenuta dsegretaria Elly Schlein, Conte risponde con l'intesa per una poltrona in Cdp. Pazienza". Ledel Pd, però, vengono rimandate al mittente da parte del M5S: "Occhio ai franchi tiratori. La questione è interna al Pd", è quello che hanno suggerito diversi parlamentari 5S.