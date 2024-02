Cda Essilux sceglie la continuità | verso conferma Milleri

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica ha approvato e presentato la 'sua' lista per il rinnovo dello stesso board, che sarà eletto nella prossima assemblea a Parigi del 30 aprile: il Cda ha scelto la strada dellarispetto all'attuale assetto, che vede Francescoin qualità di presidente e amministratore delegato e Paul du Saillant vice amministratore delegato.ti tutti i componenti, quindi nella lista figurano anche Romolo Bardin, amministratore delegato di Delfin, e Mario Notari, quest'ultimo cooptato nel consiglio dopo la scomparsa di Leonardo Del Vecchio nel 2022. "Sono felice dell'eccellente lavoro svolto dal nostro Consiglio di amministrazione negli ultimi tre anni: i nostri amministratori, con la loro esperienza internazionale e le loro qualità personali e professionali, hanno portato grande ...

