Cavalieri sempre al top | La strada è quella giusta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo un sabato da incorniciare, che aveva portato iUnion in testa al girone 3 di Serie A in coabitazione con la Lazio, i biancocelesti hanno ristabilito le cinque lunghezze di margine sbarazzandosi senza problemi del Villa Pamphili (alla luce di un eloquente 75-7). Gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno comunque una serie di motivi per essere fiduciosi. Innanzitutto perché la formazione pratese è attualmente la miglior seconda del campionato in virtù dei 59 punti totalizzati: se la "regular season" finisse oggi, capitan Puglia e compagni sarebbero già qualificati ai playoff senza dover nemmeno vincere a tutti i costi il girone. Poi perché il distacco nei confronti della terza in graduatoria è abissale: l’Avezzano ha ben tredici lunghezze di vantaggio. E in conclusione, dalle giovanili continuano ad arrivare buone notizie che fanno ben sperare anche in ...