Castelfidardo | si ribalta l?auto guidata dalla mamma | muore Marco Basile di soli 5 anni | ferito il fratellino «Bussava al finestrino»

Castelfidardo, si ribalta l’auto guidata dalla mamma: muore bambino di 5 anni, ferito il fratellino. «Bussava al finestrino» CASTELFIDARDO Un bambino di 5 anni è morto ieri sera in un incidente stradale. Il piccolo viaggiava, in direzione Castelfidardo, nell'auto con la mamma e il fratello più grande ...

