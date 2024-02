Castelfidardo | incidente sulla provinciale | morto un bambino di 5 anni Feriti mamma al volante e fratello Foto e video

Castelfidardo, incidente sulla provinciale: morto un bambino di 5 anni. Feriti mamma (al volante) e fratello CASTELFIDARDO - Incidente sulla provinciale Jesina, a Cerretano di Castelfidardo, poco dopo le 22.30: morto un bambino di 5 anni. Era in auto con ...

Schianto, muore un minore Grave incidente stradale in tarda serata a Castelfidardo, in via Jesina. Un minore, in auto con la mamma e il fratellino, ha perso la vita nello schianto. Ferita la donna, trasportata in gravi condizi ...

Castelfidardo, l'auto sbanda e si ribalta: marito e moglie estratti dalle lamiere e soccorsi dall'eliambulanza CASTELFIDARDO – Incidente choc nel primo pomeriggio a Castelfidardo, in via Torres, dove un'auto con a bordo marito e moglie ha sbandato, si è ribaltata ed è finita ...