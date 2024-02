Casteggio | giovane aggredito in stazione | 7 minori denunciati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)(Pavia), 14 febbraio 2024 – La lite, iniziata in modo banale, era sfociata in una vera e propria aggressione ai danni di un minorenne, da parte di un gruppo di coetanei. Idelladi, della Compagnia di Voghera, hanno segnalato alla Procura del Tribunale deidi Milano i presunti responsabili, sette giovani quasi tutti quindicenni, per l'ipotesi di reato di lesioni aggravate in concorso. “I fatti - spiegano inel comunicato stampa diramato oggi – risalgono alla serata del 2 gennaio scorso e sono avvenuti presso laferroviaria diquando la vittima, a seguito di una discussione per futili motivi, è stata aggredita da sette ragazzi, riportando lesioni che, per fortuna, non hanno ...