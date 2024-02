Caso La Russa jr | la carta della difesa della vittima | “Nei capelli tracce di droga dello stupro”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gli esami disposti dal difensore dimostrerebbero la presenza di “Ghb” assunto in un periodo compatibile con la serata in discoteca

Caso Salis, Ignazio La Russa si sbilancia e apre agli arresti domiciliari per la maestra detenuta in Ungheria. «La decisione dei domiciliari non può ... (iltempo)

AGI - "In linea teorica non sono contrario anzi sono estremamente favorevole, poi però decide liberamente la magistratura ungherese". Lo ha detto il ... (agi)

«Un incontro molto cortese. Ricordatevi che io prima di fare il politico sono avvocato penalista, di carcere. Quindi per me non è difficile ... (open.online)

Il presidente del Senato incontra il padre di Ilaria a Milano: "Abbassiamo i toni". Anche Nordio in campo per ottenere il rilascio (ilgiornale)

“Grave minaccia per la sicurezza nazionale Usa”: la Casa Bianca in allarme informa il Congresso La Casa Bianca è in allarme per una “ grave minaccia alla sicurezza nazionale” degli Stati Uniti collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante” di cui gli Usa sono ...

Russia minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, l'allarme dell'intelligence e la riunione con la “Gang of Eight” La Russia è una «seria minaccia di sicurezza nazionale» per gli Stati Uniti. È quanto riferisce un funzionario dell’intelligence statunitense alla Cnn ...

La "grave minaccia" e i "Gang of Eight": allarme in Usa per le mosse russe Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha confermato di avere convocato un incontro con gli otto leader del Congresso che ricevono informazioni di intelligence riservate ...