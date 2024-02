Caso Ferragni | legali società | ' multa illegittima | ricorso Tar per carenza motivazione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 feb. (Adnkronos) - TBS Crew e Fenice, le duedietro alla pubblicità del pandoro di Chiara, tramite iFabio Cintioli e Giorgio Fraccastoro, hanno presentato ildavanti al Tar del Lazio per impugnare il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedendone "l'annullamento integrale perché considerato illegittimo". Provvedimento con cui era stata stabilita unadi oltre un milione di euro per l'influencer. In particolare, inel"hanno eccepito molteplici vizi dell'atto, in termini di difetti di istruttoria,died altre violazioni di legge".